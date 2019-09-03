أكدت الفنانة ألفت عمر، أن حكاية "اكدب عليا شوية" التي تشارك في بطولتها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" منصفة للرجل والمرأة ولا تتجني علي أي طرف فيهما، وذلك بحكم أن أحداثها تدور عن خيانة الأزواج لزوجاتهن.

وقالت ألفت، لـ "الوطن"، إن أحداث القصة ترصد مواقف واقعية في المجتمع، لأن هناك رجال يخونن زوجاتهم مع أخرين، وفي المقابل، نجد زوجات تتوهمن بخيانة أزواجهن لهن، مضيفة: "المتوهمات ظلمن أنفسهن وأسرتهن باعتقاداتهم الخاطئة، ولذلك أري أن المسلسل لا يتجني علي الرجل أو المرأة".

وأوضحت الفنانة أنها تجسد دور طبيبة نفسية، بحسب الأحداث، مشيرة إلي أنها ما زالت تواصل تصوير مشاهدها.

ويشارك في بطولة حكاية "اكدب عليا شوية" ميريهان حسين، مراد مكرم، المغربية طاهرة، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.