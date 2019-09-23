تعرضت الإعلامية إنجي علي، لأزمة صحية، وذلك على هامش تغطيتها لفاعليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، مشاركة متابعيها بصورة لها داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت علي لـ"الوطن"، إنها أصيبت بهبوط حاد، بسبب الجهد الذي تبذله في تغطية المهرجان، مضيفة: أنها دخلت المستشفي في الـ3 عصر أمس، ثم غادرتها في الـ8 مساءا، عقب مكوثها لمدة 5 ساعات، خضعت خلالهم للفحوصات اللازمة، والسماح لها بالخروج.

وتابعت: "صحتي بقت كويسة الحمد لله.. وشكرا لكل اللي سألو عليا"، مشيرة إلى أنها استأنفت عملها بإجراء حوار مع الفنانة بسمة، ولكنها لم تتمكن من محاورة الفنان المصري العالمي مينا مسعود.

وانطلقت فعاليات "الجونة السينمائي" في نسخته الثالثة، الخميس الماضي، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.