رشوان: اتفاقية التعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين ترجمة للعلاقات بيننا

وقعت نقابة الصحفيين اتفاقية تعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، بمقر النقابة، اليوم، حيث وقع عليها كلا من النقيب ضياء رشوان وخالد المالك رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية.

ورحب ضياء رشوان، بهيئة الصحفيين السعوديين والتي تمارس دورها منذ وقت قريب من مهام تماثل ما يقوم به مجلس نقابة الصحفيين المصرية في الدفاع عن قضايا المهنة والحريات.

وأكد رشوان، في تصريح له على هامش توقيع الاتفاقية أن الاتفاقية تتضمن بنودا قليلة ولكنها تتضمن أنشطة كثيرة وتعاون كبير، قائلا "هي مجرد توقيع ورقي على واقع موجود بالفعل"، مشددا وجود تعاون كبير سابق وحالي.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن هذا التعاون سيكون مفيدا للطرفين، وسنبذل جهودا كبيرة لتحقيق مزايا عديدة.