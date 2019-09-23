انقطاع الكهرباء بسبب سقوط ونش بناء من الطابق الـ14 في المحلة

شهدت منطقة محب بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، اليوم، انقطاع التيار الكهربي لمدة 4 ساعات متواصلة، بسبب سقوط ونش أعمال بناء من الطابق الـ14 ببرج سكني، ما تسبب في قطع الأسلاك الكهربائية وتهشم سيارة ملاكي خاصة بطبيب بشري، ما أدى إلى إرباك الحياه المعيشية والقاطنين بذات المنطقة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد حسام الخشن، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من الدكتور هشام فتحي، رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، أنه فوجئ حال ذهابه للركوب سيارته أسفل منزله بسقوط ونش أعمال بناء وتهشمها بالكامل وتسببه في قطع الأسلاك الكهربائية بأعمدة الإنارة.

وانتقلت القيادات الأمنية، برئاسة الرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، وتبين أنه لولا تدخل العناية الإلهيه، لإنقاذ حياة الطبيب وتعرض حياة المواطنين للخطر، بسبب شرز ماس كهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة التلفيات والخسائر المادية للحادث.