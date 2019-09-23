رئيس هيئة الصحفيين السعوديين: مصر تمتلك 80 عاما من خبرات المهنة

قال خالد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، إن مصر تملك الخبرة المهنية في مجال الصحافة التي تتجاوز الـ80 عام منذ إنشاء النقابة، موضحا أن هناك تبادل للزيارات والخبرات بين الهيئة والنقابة، وأن هناك رغبه لتطوير الصحافة بهذه الخطوة الهامة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الصحافة السعودية ونقابة الصحفيين بمقر النقابة منذ قليل، موضحا أن هناك العديد من الصحفيين المصرين عملوا في كل الصحف السعودية، وأيضا هناك العديد من الطلاب السعوديين قد تتلمذوا على يد أساتذة مصريين.

من جانبه، رحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بخالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، قائلا: "نرحب بالزميل والأخ العزيز والنقابي الكبير خالد مالك بوجوده معنا داخل نقابة الصحفيين".

وأضاف رشوان، خلال لقائه بوفد الصحفيين السعوديين، أن هيئة الصحفيين السعوديين تعبتر الكيان الموازي والمناظر لنقابة الصحفيين، لافتا إلى أن دور هذا الكيان مماثل أيضا لدور نقابتنا وهو الدفاع عن المهنة وتطويرها.

وأوضح رشوان، أن الاتفاقية التي قامت النقابة بتوقيعها مع هيئة الصحفيين السعوديين، تمثل توقيع وترجمة لواقع متواجد بالفعل، مشيرا إلى أنها ستحمل أنشطة أكثر للصحفيين المصريين والسعوديين.

وبين رشوان، أن التدريب والتطوير يحتل حتل جزءا مهما من هذه الاتفاقية، وهو ما سيصب في صالح الطرفين، متابعا: "سنؤكد من خلال هذه الاتفاقية على المعايير المهنية في التناول الصحفي التي نطلق عليها ميثاق الشرف الإعلامي".