يحتفل صالون مصر المبدعة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب في السابعة مساء غدا الثلاثاء، على المسرح الصغير، حيث تقام أمسية بعنوان "هنا القاهرة" تتناول المشوار الفني المشرق للمبدع الراحل وأهم وأشهر أعماله.

وتستضيف أرملته ميرفت الجسري والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدمها الشاعر محمد بهجت ويتخللها فقرات فنية للفنان ماهر محمود وفرقته الموسيقية.

يذكر أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامي المصري، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهوالشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، تعاون مع كبار الملحنين مثل عمار الشريعي وبليغ حمدي كما تغنى بكلماته أشهر المطربين، وعرف بكتابة أشعار تترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية، أبرزها ليالي الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلواني، والوسية، ورحل عن عالمنا في 25 يناير 2017.