النيابة العامة تعلن قاعدة جديدة في نظر تظلمات حركة التنقلات

أوضحت النيابة العامة في بيان عاجل لها أن القواعد التي وضعها النائب العام في إعداد حركة التنقلات والانتدابات قد أسست على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو وتقارير الكفاية المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية ومن الرئاسات.

وقال البيان إن هذه التنقلات والانتدابات ليست بأي شكل من الأشكال تمثل عقوبة أو جزاء أو حتى تمييزا لبعض الأعضاء دون الآخر، ولكن هي قرارات جاءت لتحفيز سائر الأعضاء لمزيد من العمل والمشاركة الجدية في الإنتاج ورفع القدرات، امتثالا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا في أماكنهم.

وأضاف أن تلك القرارات قد جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده، مؤكدا أن القاعدة الجديدة التي وضعها المستشار النائب العام لنظر التظلمات في تلك القرارات هي أنه لا استثناء في قبول تلك التظلمات إلا بتقديم العضو المتظلم تقارير طبية موثقة له أو لأحد والديه تستوجب نقل إقامته والتظلم من قرار تعيينه.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المبادئ الجديدة التي وضعها النائب العام في نظر التظلمات قد جاءت تأكيدا على الشفافية التي يحرص عليها النائب العام لضمان حسن سير العدالة وانتظام العمل بالنيابة العامة، فضلا عن أن النائب العام كلف مدير التفتيش بدراسة ضوابط وقواعد الحركة المعمول بها، وإعداد مشروع بأي تعديلات تكون في مصلحة أعضاء النيابه العامة تمهيدا لعرضها علي مجلس القضاء للعمل بها فيما بعد.