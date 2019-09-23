استنكر الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم، تصريحات للقيادي الإخواني الدكتور عبدالله النفيسي، دكتور علوم سياسية في جامعة الكويت، تحدث فيها عن كوكب الشرق أم كلثوم، ووصفها بـ"مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، حيث ذكر الهاشم، أن النفيسي دائما ما يحاول أن يفرقع نفسه في تصريحات منذ سنوات عديدة، أملًا في الشهرة.

وأضاف "الهاشم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن النفيسي عاش حياة الترف في لبنان، ومن ثم اعتنق الماركسية، ثم بعد ذلك وجد أن الإخوان هي القوة الأكبر في الكويت ومن الممكن أن يساعدوه للوصول إلى مقعد في مجلس الأمة الكويت، فانضم لهم وبالفعل انضم لجماعة الإخوان ووصل إلى عضوية المجلس.

وأكد الكاتب الكويتي، أن النفيسي بعد ذلك انضم لجماعة التكفير والهجرة ثم أصبح سلفيًا، ثم التبليغ والدعوة، حيث كان ينتمي لتلك الجماعات من أجل التمكين السياسي فقط، موضحًا أنه أخرج مثل هذه التصريحات عن أم كلثوم كوكب الشرق من أجل الشهرة فقط.

وتابع: "لا يوجد إنسان سوي وطبيعي يكره أم كلثوم، دي ست الكل والكل يعشق هذه السيدة".