قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن موضوعات تجارية، اقتصادية، بيئية، بالإضافة إلى السلم والأمن الدول.

وأضاف راضي خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة "الحياة"، إن هذا الاجتماع محفل مهم، حرص الرئيس السيسي على المشاركة فيه منذ توليه الحكم، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة نابعة من دور مصر القوي على المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن لمصر باعا كبيرا في العمل متعدد الأطراف، حيث إنها شاركت في تأسيس كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، كما أن لها تجربة عظيمة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والإصلاح الاقتصادي.

وأكد راضي أنه سيجرى انعقاد لقاءات ثنائية وثلاثية وقمم فرعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيجرى تناول العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف أن هذا المحفل العام سيشهد نشاطًا مكثفًا للرئيس السيسي، لافتًا إلى أن هذه القمة ستشهد على هامشها أيضًا لقاءً مع رئيس دولة سيراليون، الذي يترأس لجنة العشر الخاصة بتنسيق المواقف، وذلك من أجل التحدث باسم القارة والتعبير عن موقفها فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة.

في نفس السياق، أكد السفير بسام راضي، أن الأمن الخليجي امتداد للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية من القضايا المركزية لمصر التي تهتم بها، كونها أكثر دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية، إذ أن موقفها ثابت وصريح وينص على عودة الحق وفق المرجعيات الدولية القدس الشرقية عاصمة للدولة ولا حياد عنه.