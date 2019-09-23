الديهي: السيسي أعطي الأمم المتحدة درسا بنجاح التجربة المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قضية "التغير المناخي" لم تعد قضية رفاهية أو أخلاقية ولكنها أصبحت قضية بقاء على هذا الكوكب وهناك تآكل لعدد كبير من اليابسة ومنها دلتا النيل بسبب تغول مياه البحار بسبب التغير المناخي الذي تعانيه دولا كثيرة في هذه المرحلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية TEN، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا ما تكلم عن التغير المناخي ولم يفهمه كثيرون حينها، حيث إن القارة الإفريقية تتحمل عبء كبير في هذا الإطار، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعطي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الدرس من خلال التجربة المصرية الناجحة في مبادرة 100 مليون صحة والتي حاربت فيروس سي والسمنة.

وأكد أن غدا سيكون يوم مزدحم للغاية بالأنشطة الرئاسية وحتى وقت متأخر من المساء وسيكون له كلمه في تمام الساعة 10 عقب كلمة الرئيس الأمريكي والبرازيلي، مشيرا إلى أن الرئيس دائما ما يناقش القضايا التجارية والاقتصادية والإرهاب والعلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول.