قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انعقاد لقاء ثانٍ خلال شهرين، يجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير بينهما.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع ترامب: "ستظل المنطقة في حالة عدم الاستقرار طالما سعى الإسلام السياسي إلى الحكم".

وتابع: "الرأي العام المصري رفض حكم الإسلام عندما تولوا السلطة لمدة عام، ولا يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي مصر مرة أخرى".

جاء ذلك على هامش المشاركة في فعاليات اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي القمة في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.