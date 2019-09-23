استعرض الإعلامي عمرو أديب، فيديوهات حية من تظاهرات في حب مصر، وهتافات مؤيدة للدولة المصرية ومؤسساتها في محافظة السويس، منذ قليل، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، وقال إن المواطنين في المدينة الباسلة يتظاهرون في حب مصر لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف: "الناس ماشية في الشارع تهتف للوطن والبلد، إحنا مش بنصور 10 ثواني ونجري زي قنوات الإخوان الكاذبة، المسيرات قعدت بالساعات"، ساخرًا: "الإخوان قعدوا يقولوا السويس دي أيقونة الثورة، والثورة تبدأ من السويس، وهيا يا سويس، السويس نزلت علمت عليهم".

وأشار إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك أشخاصا في السويس يعانون من بعض المشكلات، ولكن هناك مصانع جديدة تم بناءها في السويس، وهناك طرق جديدة تم شقها في السويس، وكذلك إدخال المزيد من الاستثمارات في هذه المدينة الباسلة، موضحًا أنه حال معاناة أهل السويس من بعض المشكلات عليهم التوجه إلى أعضاء مجلس النواب، أو المحافظين أو الوزراء، وليس النزول في مظاهرات.