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سفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة

سفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني الـ89 للمملكة

مخاوف من تأثير "توماس كوك" على السوق المصري.. وخبراء: نمتلك البدائل

مخاوف من تأثير "توماس كوك" على السوق المصري.. وخبراء: نمتلك البدائل

وكيل "تعليم دمياط" يتابع خطط تسليم الكتب للطلاب بالمدارس

وكيل "تعليم دمياط" يتابع خطط تسليم الكتب للطلاب بالمدارس

السفير السعودي بالقاهرة: علاقات المملكة مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة

السفير السعودي بالقاهرة: علاقات المملكة مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة

"كانت خطر".. أديب يرد على شائعات الإخوان حول استراحة المعمورة الرئاسية

"كانت خطر".. أديب يرد على شائعات الإخوان حول استراحة المعمورة الرئاسية

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