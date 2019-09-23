قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق أنفق حوالي 652 مليون جنيه في الفترة بين عامي 2008 و2014، مشيرًا إلى أنه جرى إنفاق 22 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى اليوم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار"، أن القيادة السياسية تهتم بقاطني العشوائيات المهمشين طيلة العقود السالفة منذ عام 2014، لافتًا إلى أن الصندوق يعمل على تطوير الإنسان بشكل عام، لا المناطق العشوائية فقط.

وتابع أن الصندوق يعمل على كافة المحاور البيئية، الاجتماعية، النفسية، البيئية، والاقتصادية، وتأهيل المواطنين إلى الحياة الجديدة بدلًا من تلك التي كانوا يعيشونها في المناطق العشوائية.

وأوضح أن إدارة الصندوق عملت على تطوير 351 منطقة عشوائية بواقع 200 ألف وحدة سكنية في 2016، عندما وجه الرئيس السيسي بتطوير العشوائيات والانتهاء منها في عام 2019.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية زاد عدد العشوائيات ليصبح 357 منطقة عشوائية و220 ألف وحدة سكنية، واصفًا هذه الزيادة بالدرامية: "هذا يجعلنا نحرك خريطة تطوير العشوائيات الخاصة بنا، فقد كنا أعلنا في بداية التطوير أنه سيتكلف نحو 14 مليار جنيه في عام 2016، بعدها زاد المبلغ ليبلغ 17 مليار جنيه، بعدها زاد المبلغ ليبلغ 22 مليار، وفي الختام أصبح 31 مليار جنيه، ومازال المبلغ يشهد تحركًا، خاصةً مع وجود التظلمات وبحث من الحالات المستحقة للتطوير من عدمها".