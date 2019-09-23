قال عمرو أديب، إنه لا يوجد شيء يستحق أن نُسقط الدولة وأن يتم هدم كل الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، حيث إن مصر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا، كما أن سعر الدولار يهبط أمام العملة المصرية باستمرار، وأصبح هناك فرص عمل، ونسبة البطالة تقل، متسائلًا: "إيه اللي يستاهل إنك تهد البلد بقى، لو هديت البلد مرتبك هيزيد كام يعني".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن بعض المواطنين يصرحون بأنهم لا يشعرون بالإصلاحات الاقتصادية التي تتم في مصر، ويجب الرد عليهم بأن الاقتصاد المصري في تحسن ولكن لن يشعروا بذلك بشكل مباشر، حيث إن زيادة النمو في مصر له تأثير غير مباشر على المواطنين.

وأشار إلى أنه أثناء تموين السيارة بالبنزين سأله أحد الأشخاص أثناء مسح زجاج سيارته، وقال له "هو فيه حاجة هتحصل يوم الجمعة يا أستاذ عمرو"، مضيفًا: "قولتله لأ، متقلقش يا حاج، قالي يعني أنزل من البيت ولا لأ، قولتله لا إنزل يا حج".

وتابع: "الراجل ده قالي كلمه قسمتني نصين، قالي احنا اللي بنتبهدل من الحاجات دي، كنت عاوز أنزل أحب على راسه، الإنسان العادي البسيط هو اللي بيدفع الثمن".