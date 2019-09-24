تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا، من إحباط 5 محاولات تهرب جمركي لكمية من الهواتف المحمولة والأدوية البشرية والساعات، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليوني و446 ألفا و331 جنيها.

اشتبهت إدارة تفتيش الركاب وإدارة البحث الجنائي، باعتزام الراكب "م.ص.ل" القادم على الباخرة أمانة من ميناء ضبا السعودى بتهريب بضائع أجنبية داخل السيارة قيادته والمحملة بأمتعة الركاب القادمين من الكويت.

شُكلت لجنة مشتركة لتفتيش السيارة فتبين 22 هاتف محمول ماركة سامسونج نوت 10 و22 هاتف محمول ماركة آيفون 6 و50 شيشة إلكترونية مخفاة داخل سيارته ومعلقة بالمناديل داخل علبة مناديل ورقية ضمن الأمتعة الشخصية.

كما تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ 4 ركاب مصريين قادمين من الكويت والسعودية.

وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 248 ساعة يد ماركات متنوعة مناشئ مختلفة و39 دستة بودرة Summer Cake و17 جهاز بلاي استيشن و180 كيلوجرام بن وكمية من الأدوية البشرية مخبأة وموزعة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب.

قرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات، طبقا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.