مباراتا افتتاح الدوري على قمة "جوجل تريند"

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مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

أكد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أهمية الفوز على الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

وقال "إمام" عقب المباراة:"أنا زملكاوي من صغري وهو ما ساعدني على التجانس سريعًا داخل الفريق والدخول في الأجواء".

إمام عاشور: تشجيعي للزمالك ساعدني على التجانس مع الفريق

أبدى ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك رضاه عن لاعبي الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال ميتشو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد:"حققنا فوزا هاما بعد مباراة قوية أمام الأهلي في السوبر بعد 3 أيام فقط، راضي عن أداء اللاعبين في المباراة في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق".

ميتشو: راض عن أدء الزمالك أمام الاتحاد بسبب مباراة الأهلي

شهد نهاية لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، مناوشات بين لاعبي الفريقين، بعد اعتراض لاعبي زعيم الثغر على حكم المباراة أمين عمر مطالبين بركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ودخل حمدي النقاز مدافع الزمالك في مشادة كلامية مع لاعبي الاتحاد بعد تجمعهم حول حكم المباراة معترضين على قراره بعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، قبل أن يتدخل الجهاز الفني للفريقين لإنهاء الأزمة.

بالصور.. مشادات بين لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري بعد نهاية المباراة

حقق الزمالك انتصارًا صعبًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة، التي جمعتهما بستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى، من الدوري المصري.

وحصد الزمالك أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري المصري، بينما ظل الاتحاد السكندري بدون نقاط مع نهاية الجولة الأولى.

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سموحة ضد الأهلي

اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على أحمد الغندور حكم مباراة الفريق السكندري أمام الأهلي.

وقام الجهاز الفني لسموحة بالاعتراض على قرارات الغندور، الذي تحدث معهم بضع ثوانٍ لحظة وقوع لونجا مهاجم سموحة.

وطالب الغندور جهاز المصري بالهدوء وعدم الاعتراض على قراراته، خاصة وأن الاعتراض كان جماعي ضده.

اعتراض حسام حسن وجهاز سموحة على قرارات حكم مباراة الأهلي

فاز فريق النادي الأهلي على سموحة بهدف دون رد، سجله اللاعب رمضان صبحي، في الدقيقة 10 من اللقاء، الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

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أبدى رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على سموحة بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول من مباراة اليوم أمام سموحة، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة أما المنافس فله فرصة وحيدة".

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