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الرئيس: مهتمون بتعميم مبادرة القضاء على فيروس سي على مستوى أفريقيا

الرئيس: مهتمون بتعميم مبادرة القضاء على فيروس سي على مستوى أفريقيا

السيسي: مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

السيسي: مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

عاجل.. السيسي: وضعنا استراتيجية طموحة لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة

عاجل.. السيسي: وضعنا استراتيجية طموحة لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة

منها الكركند وقنديل البحر.. مخلوقات لا تموت أبدا

منها الكركند وقنديل البحر.. مخلوقات لا تموت أبدا

السيسي لـ"مجلس الأعمال الدولي": حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية

السيسي لـ"مجلس الأعمال الدولي": حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية

مباراتا افتتاح الدوري على قمة "جوجل تريند"

مباراتا افتتاح الدوري على قمة "جوجل تريند"

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صرامة وحسم وثقة.. ماذا تقول لغة جسد السيسي وترامب في لقائهما؟

أهم تصريحات ترامب في لقائه بالسيسي: مديح ودعم وتأكيد على قوة العلاقة

أهم تصريحات ترامب في لقائه بالسيسي: مديح ودعم وتأكيد على قوة العلاقة

"الإزازة" بـ500 جنيه.. تراب القاهرة للبيع "أونلاين"

"الإزازة" بـ500 جنيه.. تراب القاهرة للبيع "أونلاين"

نقل 8 مناطق عشوائية بالقاهرة إلى الأسمرات 3

نقل 8 مناطق عشوائية بالقاهرة إلى الأسمرات 3

مرتبات تصل لـ4500 جنيه.. كيف تحصل على وظيفة بشركات الاتصالات؟

مرتبات تصل لـ4500 جنيه.. كيف تحصل على وظيفة بشركات الاتصالات؟

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"السرطان بقى ديلفري".. صيدليات تبيع زانتاك وراني رغم حظرهما

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