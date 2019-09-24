الرئيس: مهتمون بتعميم مبادرة القضاء على فيروس سي على مستوى أفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمام مصر بتعميم مبادرة القضاء علي فيروس "سي" على مستوى أفريقيا، بعد نجاحها المبهر في مصر.

وقال الرئيس، خلال العشاء الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي مع المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية، الاثنين، إنه بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي طرح هذه المبادرة، مؤكدا دعم منظمة الصحة العالمية لها، بالإضافة إلى الإرادة المصرية، "يهمنا مصلحة أشقائنا في الدول الأفريقية"،

وأكد أن مصر أصبحت نقطة الانطلاق للسوق الأفريقية، موضحا، "لو استطعنا عمل ربط حقيقي بين دول القارة كطرق وسكك حديدية ستكون عوائد ذلك بالمليارات وسيعود بالنفع الكبير على أفريقيا".