صرامة وحسم وثقة.. ماذا تقول لغة جسد السيسي وترامب في لقائهما؟

تعبيرات ولغة جسد الرئيسين عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب سارت في إطارها الطبيعي الذي اعتادته لقاءاتهما السابقة من حيث الود والعلاقة الجيدة البادية في اللقاء، حسبما أكدت الدكتورة رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، لافتةً إلى أن الاختلاف الرئيسي في اللقاء بدا في طريقة ردود الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقى عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لقاء يعد الثامن بين الرئيسين منذ تولي كل منهما زمام الحكم.

وأضافت السعيد لـ"الوطن" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتاد في لقاءاته السابقة على الإجابة عن الأسئلة التي توجه له باستفاضة وشرح كبير وارتجال مع تحريك يديه في عدة إتجاهات، إلا أنه في اقتءه بالرئيس الأمريكي كانت إجاباته قصيرة وواضحة ومكثفة وسريعة، مع ضم يديه أثناء الإجابة وكأنه يمسك شيئًا ما، ما يدل على الصرامة والحسم.

ولفتت إلى أن تعبيرات السيسي كذلك كانت صارمة وحاسمة، بالتماشي مع إجاباته، مشيرةً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاط اللقاء بمظلة إيجابية من الصداقة، عن طريق استخدام المفردات الإيجابية والصفات التي تشيد به مثل "الصديق والقائد الحقيقي والعظيم"، بالإضافة إلى الإشادة باستقبال زوجته خلال زيارتها للأهرامات.

وأردفت ان الرئيس الأمريكي، عند سؤاله عن المظاهرات في مصر، وضع الأمر في حجمه الطبيعي وأنها أمر يحدث في العالم كله، مع تعبيرات وجه طبيعية، ما يدل على الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام في مصر.

وتأتي القمة الثامنة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسي، قد شارك أمس الأحد في مأدبة عشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.