باعترافاتهم.. "رصد" و"الجزيرة": السيسي قائد عظيم أنقذ مصر من الفوضى

حالة من التناقض والتخبط يعيشها الإعلام الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، فبعد عدة أيام من بث الشائعات حول الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، وبث فيديوهات مفبركة زعمت فيها قنواتهم ومنصاتهم أنها من مظاهرات مناهضة للرئيس السيسي، خرجت قناة الجزيرة القطرية، المنبر الإعلامي الأكبر للجماعة ومن خلفها بعض المنصات الأخرى مثل شبكة رصد الإخوانية، لتعترف بأن الرئيس السيسي "قائد عظيم"، و"أنقذ مصر من الفوضى".

ونشرت كل من صفحة قناة الجزيرة - مصر وصفحة شبكة رصد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من الأخبار، نقلت خلالها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يشيد فيها بالرئيس السيسي، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماعات أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

"مصر لديها قائد رائع يحظى بالاحترام".. أول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي نقلتها صفحة قناة الجزيرة، في اعتراف بمكانة وقيمة الرئيس السيسي، لتنقل بعدها تصريحه القائل فيه: "السيسي أنقذ مصر من الفوضى"، وتسير على دربها صفحة شبكة رصد الإخوانية، التي نقلت تصريحات ترامب التي قال فيها: "لست قلقًا من الوضع في مصر والسيسي قائد عظيم".

اعترافات قناة الجزيرة وشبكة رصد، تأتي بعد اعترافها ببث فيديوهات مفبركة زعمت فيها وجود مظاهرات مناهضة للسيسي، وتقديمها اعتذارا عن تلك الفيديوهات، ثم بثها فيديو لمظاهرات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة السويس.

وردد المتظاهرون الذين حملوا أعلام مصر: "بنحبك يا سيسي، والجزيرة فين.. السوايسة أهم، وكمل المشوار يا ريس، السوايسة معاك يا ريس، السيسي يا عمهم يا حارق دمهم"، وغيرها من الهتافات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصفت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام سابقًا، ما قامت به "الجزيرة" من اعترافات بالفبركة وبث المظاهرات المؤيدة للرئيس بأنه محاولة مصطنعة لتقمص دور الموضوعية، وأنها ليست إلا مجرد حيل وألاعيب لمحاولة استرداد الثقة المفقودة فيما تقدمه.

وتأتي القمة الثامنة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس السيسي، قد شارك أمس الأحد في مأدبة عشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.