قال الدكتور روبرت مايكل، أستاذ القانون والتمويل بجامعة سانت جونز الأمريكية، إن استثمارات الشركات العالمية في مصر، تشجع رجال الأعمال على زيادتها.

وأكد مايكل، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر بعيدة عن التأثير الشيعي الذي تتعرض له السعودية والإمارات وسوريا وتركيا، مضيفا: "أنتم لديكم حاجز جغرافي يعزلكم عن كل هذا، وبالتأكيد أنتم قريبين من الصراع في اليمن ولييبا".

وأشار إلى أن مصر كانت من الدول القادرة والقوية خلال الـ4 أعوام الأخيرة.

وطالب أستاذ القانون والتمويل بجامعة سانت جونز الأمريكية، مصر، بأن تروج لنفسها كمصر، وليس كمجرد دولة في الشرق الأوسط، ولا بد أن تروج بأنها دولة ليست فيها حروب، وأن مناطق الصراع "اليمن وليبيا" بعيدة عنها.

واستطرد: "مصر موقعها جيد جدا، وتتمتع بحالة، تجعلها تتجنب التأثيرات التي قد تؤدي إلى أي شيء وشاغلها الأول هو سكانها وأهلها".

وأوضح روبروت مايكل أن مصر تستثمر في البنية التحتية بالمدن الجديدة، ضاربًا المثل بمحور تنمية قناة السويس، لافتًا إلى سعيها لأن تكون منتجة للبترول والغاز.

كما حذر من خطورة الزيادة السكانية، وأثرها على التنمية الاقتصادية في مصر.