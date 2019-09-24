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دبلوماسي: السيسي يتحدث في الأمم المتحدة اليوم باسم مصر وأفريقيا

دبلوماسي: السيسي يتحدث في الأمم المتحدة اليوم باسم مصر وأفريقيا

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موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 344 شاحنة و75 سيارة

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بالأسماء.. إصابة 6 اشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

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