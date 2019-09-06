علقت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سهر الدماطي، على إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 53 مليون دولار، خلال شهر أغسطس المنقضي.

وقالت الدماطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمرك يهمنا" المذاع عبر فضائية "الحدث"، تقديم الإعلامي أحمد حمزة وسمر شبانة، إن المستثمر الأجنبي يشعر بالأمان عند تواجده بدولة تستطيع توفير العملة الصعبة له، والتي يستخدمها في استثماراته وتحويل أرباحه.

وأكدت أن المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة الدولارية متيقنين من قوة الاقتصاد المصري والدولة المصرية، مشيرة إلى أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة دخل قناة السويس والسياحة أدوا إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشادت بالاقتصاد المصري والقطاع المصرفي المصري، الذي يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية في العالم، ومعروف عنه التزامه بتعهداته وضمان البنك المركزي لودائع عملائه.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية، بمقدار 53 مليون دولار لشهر أغسطس ليصل مجموع الاحتياطي إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019.

وكان صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بلغ 44.916 مليار دولار نهاية شهر يوليو الماضي.