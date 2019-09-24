ينظم قطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع السفارة الإندونيسية في القاهرة، فعالية اليوم الثقافي الإندونيسي، بحضور السفير الإندونيسي حلمي فوزي، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى مرافقًا له، غدا الأربعاء، على المسرح الصغير في مبنى قاعة المؤتمرات بالمكتبة.

وتتضمن الفعالية أنشطة ثقافية ورقصات فنية تراثية إندونيسية، ومعرض للفن التراثي والأطعمة الإندونيسية، ومطبوعات المركز الثقافي الإندونيسي بمصر.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم ترويجي عن إندونيسيا، بجانب الفقرات الفنية التي سيعرض بعضًا منها في ساحة المكتبة الخارجية، ﻛﻤﺎ سيضم البرنامج عرضًا تقديميًا عن أنشطة مكتبة الإسكندرية الثقافية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث، توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وتأكيدًا للحراك الدولي للتنمية السياحية من خلال الثقافة والفنون.