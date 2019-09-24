تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي يُعرض حاليًا على عدد من القنوات الفضائية.

وقال "زكي"، في بلاغه الذي حمل رقم 12662 لسنة 2019 عرائض النائب العام، إنَّ المشكو في حقهم "كريم العمري، وكريم صبحي، ونانسي صلاح، وتوني ماهر، وشادي جميل، وإسراء البليسي، وأسماء سليمان، ومصطفى سلامة، وياسمين غيث، ومي فخري، وصبا الرفاعي"، ظهروا في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وهم ليسو أعضاء في نقابة المهن التمثيلية، وغير حاصلين على تصريح منها بمزاولة المهنة.

11 ممثلا من أبطال العمل ليسو أعضاء في نقابة المهن التمثيلية ولا يملكون تصريح منها بمزاولة المهنة

وأشار البلاغ، إلى أنَّ المشكو في حقهم اشتغلوا بالمهنة وذلك بالمخالفة للقانون، بما يئثر بالسلب على أعضاء نقابة المهن التمثيلية، خصوصًا أنَّ من بين أعضاءها عناصر جيدة وذو مهارات وعلى دراية بعلوم وفنون التمثيل المختلفة.

وأورد البلاغ نص المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، والخاص بإنشاء نقابة المهن التمثيلية، وجاء نصها: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو ممنوعًا من مزاولة المهنة، مالم يكن حاصلا على تصريح، طبقا للمادة 5 من هذا القانون".

وطالب "زكي" في ختام بلاغه، بالتحقيق في الواقعة، وإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية.