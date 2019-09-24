ضبط 102 قضية ابتزاز ونصب عبر الإنترنت خلال أسبوع 

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع، عن ضبط 102 قضية ابتزاز وتهديد، سب وقذف وتشهير، ملكية فكرية، سرقة حسابات، انتحال صفة، نصب إلكتروني، ترويج لأدوية مستوردة وآثار وتزوير محررات رسمية، عبر شبكة الإنترنت بنطاق عدد من مديريات الأمنـ بإجمالي 102 صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي، و102 متهم.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال الإنترنت، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.