"غيَّر صوته ببرنامج".. شاب يدَّعي اختطافه لابتزاز والدته في 100 ألف بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول العربية، مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بغياب نجلها البالغ من العمر 19 عاماً عن مسكنهما.

وأضافت الأم، انها تلقت اتصال مجهول من الهاتف المحمول الخاص بنجلها المتغيب، وقرر لها وجود نجلها برفقته وطلب منها مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه)مقابل إطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق حضرت المبلغة للقسم وبصحبتها المتغيب، وقررت عودته لمسكنهما من تلقاء نفسه مدعياً اختطافه من قبل مجهولين واحتجازه والاستيلاء منه على 10 آلاف جنيه وهاتفه المحمول.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة ادعاء نجل المجني عليها، وبإعادة مناقشته قرر اختلاقه الواقعة واحتفاظه بالمبلغ المالي والهاتف لدى صديقه (عامل).

واعترف الابن أنه هو من اتصل بوالدته وطلب منها المبلغ المالي عقب تغيير صوته بواسطة برنامج على هاتفه المحمول، وأرشد عن الهاتف ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه؛ طرف العامل وقرر إنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.