أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 7 قضايا تهريب بإجمالي مضبوطات قدّرت قيمتها بمليون و627 ألفا و235 جنيها، وضبط قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري 2 مليون و437 ألفا و392 جنيها، وضبط 46 قضية ومخالفة متنوعة، وضبط 1255 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود كذلك عن ضبط قضية ضبط خلالها كمية من مخدري الحشيش والكوكايين، وتنفيذ 256 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.