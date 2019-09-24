أعلن بنك التعمير والإسكان، اليوم، بدء تسجيل وسداد جدية الحجز للوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان بمشروعي "JANNA" للإسكان الفاخر، و"سكن مصر" للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحجز كما يلي:

- الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي.

- ملء الاستمارة بالبيانات الأساسية.

- تسجيل بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

- ملء استمارة بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة.

- تأكيد الحجز بالضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الجدير بالذكر، أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، موزعة بالمدن التالية (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، بينما تتوزع الوحدات المطروحة بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدن (6 أكتوبر – العبور – بدر – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – المنصورة الجديدة – غرب قنا).