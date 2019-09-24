كشف رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية محمد باقر نوبخت عن إعداد مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في 21 مارس 2020، دون الأخذ بعيين الاعتبار إيرادات النفط، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح نوبخت في تصريح اليوم، أنّ ذلك يأتي تماشيا مع سياسات الاقتصاد المقام، فيما ستصرف العائدات النفطية على المشاريع العمرانية.

ولفت إلى أنّ ثمة 3 مقترحات لتعويض إيرادات النفط في الموازنة العامة، بينها إلغاء دعم المحروقات وعبر العوائد الضريبية، بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي لا تتماشى مع ظروف الحرب الاقتصادية المفروضة.

وتعيش إيران توترات غير مسبوقة مع الولايات المتحدة ودول الخليج على خلفية هجوم استهداف منشآت نفطية في السعودية، ومن قبل احتجاز سفينة بريطانية وتهديد الماحة الدولية.