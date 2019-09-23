قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ليست في حاجة إلى أي وساطة في الأزمة مع إيران.

وأضاف ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لا يوجد أي مخطط للقاء مسؤولين إيرانيين لكن لا استبعد ذلك".

وكان الرئيس السيسي قد شارك أمس الأحد في مأدبة عشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.

وتأتي القمة بين ترامب والسيسي في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.