نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا غرب بيت لحم، فيما أقام مستوطنون بيوتا متنقلة "كرفانات" في بلدة العبيدية شمال شرق المدينة.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على المدخل الشمالي لبلدة نحالين غرب بيت لحم، ودققت في هويات الفلسطينيين؛ ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي سياق متصل، أقام مستوطنون بحراسة معززة من قوات الاحتلال بيوتا متنقلة "كرفانات" على طريق مار سابا في العبيدية شرقا.

من ناحية أخرى، سرق مستوطنون ثمار عشرات أشجار الزيتون بالقرب من بلدة ياسوف شرق محافظة سلفيت.

وبحسب المصادر فإنه وللعام الثاني على التوالي يقوم المستوطنون بسرقة الثمار من هذه المنطقة، وذلك قبل أيام فقط من بدء موسم قطف ثمار الزيتون حسب ما حددته وزارة الزراعة الفلسطينية في الضفة وهو الخامس عشر من الشهر القادم.

وقالت المصادر، إن المستوطنين قاموا بتدمير أشجار الزيتون بعد قطف الثمار، بالإضافة إلى ردم عدد من السلاسل الحجرية في المنطقة وعاثوا فيها فسادا وتقع هذه الأراضي جنوب شرق ياسوف وتحديدا على مدخل مستوطنة "راحاليم" الواقعة في محيط المنطقة.