ردّ الرئيس دونالد ترامب على سؤال أحد الصحفيين الأجانب بشأن وجود تظاهرات محدودة في مصر، قائلًا: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات في كل العالم، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده، لكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى".

وأوضح الرئيس الأمريكي، خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنَّ مصر لها مكانة خاصة في المنطقة والعالم العربي.

وأردف ترامب، قلائلا إنه زار مصر بصحبة زوجته والتقط صورًا أمام الأهرامات، وكانت صورًا جميلة، مضيفًا: "أحسنتم الترحاب بنا عندما زرنا مصر، الأهرامات شيء مميز والصور التي التقطناها لا يمكن أن تُنسى".

وتأتي القمة بين الرئيسين في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وناقشت القمة تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة، إنَّ انعقاد لقاء ثانٍ خلال شهرين، يجمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، يعكس العلاقة القوية والتفاهم والتقدير بينهما، كما أن المنطقة ستظل في حالة عدم الاستقرار طالما سعى الإسلام السياسي إلى الحكم، موضحًا أنَّ الرأي العام المصري رفضهم عندما تولوا السلطة لمدة عام، ولا يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي مصر مرة أخرى.

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق شيئا مذهلا في وقت قصير، مضيفًا: "كنا قد التقينا قبل ذلك في جو من الاضطرابات ولكن الآن لدينا علاقات قوية مع مصر أقوى من ذي قبل".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنناقش هذه المرة أيضًا قضايا مشتركة، علاقتنا قوية، وسعدت بالتواجد معه"، موضحًا أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تجارية كبيرة مع مصر، مبينا أنه تحدث مع الرئيس السيسي في الكثير من الأوقات وفي أماكن عديدة قبل ذلك.