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زعيم حزب العمال البريطاني يدعو جونسون لـ"الاستقالة"

زعيم حزب العمال البريطاني يدعو جونسون لـ"الاستقالة"

الخارجية الفلسطينية: جهود دبلوماسية مكثفة لمواجهة محاولات تهميش قضيتنا

الخارجية الفلسطينية: جهود دبلوماسية مكثفة لمواجهة محاولات تهميش قضيتنا

المحكمة العليا البريطانية: قرار جونسون بتعليق البرلمان غير قانوني

المحكمة العليا البريطانية: قرار جونسون بتعليق البرلمان غير قانوني

توني ماهر: علاقتي بأشرف زكي طيبة وشاركت بـ"نصيبي وقسمتك 3" بتصريح مؤقت

توني ماهر: علاقتي بأشرف زكي طيبة وشاركت بـ"نصيبي وقسمتك 3" بتصريح مؤقت

نقل 50 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة إلى الظهير الصحراوي بالمنيا

نقل 50 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة إلى الظهير الصحراوي بالمنيا

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل في المنطقة التكنولوجية ببني سويف

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