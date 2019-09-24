تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي: إعلان مصر خالية من فيروس سي العام المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بنيويورك: "سنعلن مصر خالية من فيروس سي العام المقبل"، وجاء ذلك في الاجتماع، الذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

السيسي: وضعنا استراتيجية طموحة لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، بنيويورك، "قمنا بتدشين خريطة استثمارية شاملة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات ورؤية واضحة"، وأضاف "السيسي" في الاجتماع الذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة، الاثنين: "وضعنا استراتيجية طموحة لتصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة".

اعترافات الإرهابيين المشاركين في محاولة اغتيال السيسي بـ"المعمورة"

تنشر الوطن بالفيديو اعترافات الإرهابيين المشاركين في محاولة اغتيال السيسي باستراحة المعمورة

ترامب: السيسي زعيم حقيقي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، وتحدث ترامب عن الرئيس السيسي قائلا: "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زعيم حقيقي"، وكان الرئيس السيسي قد شارك أمس الأحد في مأدبة عشاء أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.

قيود أميركية على تحركات روحاني في نيويورك

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تحرّكاته، وذكر دبلوماسيون أن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة، وتمنع تلك القيود على روحاني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة "إيست ريفر" على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن، بحسب "سكاي نيوز".

التقرير السنوي للحكومة: زيادة موازنة المستشفيات مليار و700 مليون جنيه

أوضح التقرير السنوي لجدول أعمال مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت في تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، على خروجها بشكل يليق بمصر وبمكانتها الدولية، ويظهر قدرتها على التنظيم والاستضافة في وقت قياسي، وتم تأهيل وتطوير 6 استادات، فضلاً عن رفع كفاءة وتأهيل 24 ملعباً تدريبياً استخدمتها الفرق المشاركة، وكشف أنه تم تنفيذ 31 برنامجاً للعمل الجماعي والتطوعي بين الشباب بمشاركة 250 ألف مواطن، وتنفيذ 23 برنامجاً لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمشاركة 6.93 مليون مواطن، وتنفيذ 168 برنامجاً ونشاطاً يهدف لتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، بإجمالي مشاركة تجاوزت المليون شاب.

الشقة المستخدمة في مراقبة الرئيس السيسي لمحاولة اغتياله بالمعمورة

ينشر "الوطن" صور الشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة بالإسكندرية، والكاميرات التي استخدمها الإرهابيون، لمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 2015، وكان الإعلامي عمرو أديب، كشف الإثنين، خلال حلقة برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه تم التخطيط لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 4 مرات، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تريد استهداف الرئيس خلال استراحته بالمعمورة بالإسكندرية في 2015، وبالفعل تم إطلاق بعض النيران واستشهد ضابط.

أديب يعرض تسريبا للهارب هاني صبري يحرض كوادر الإخوان على تشويه الدولة

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب صوتي للإخواني الهارب هاني صبري يدعو فيه عناصر الجماعة الإرهابية في كل منطقة بالمحافظات بتصدير صورة سلبية عن مصر، وذلك خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، وقال أديب، إن لديه التسريب الصوتي حول التكليفات التي تُرسل إلى عناصر الإرهاب في مصر، حيث إن هذه التعليمات يتم تنفيذها في مصر وفي الإعلام التركي من أجل تصدير صورة سيئة عن مصر، مضيفًا: "هاني صبري جاله خوف إن كل اللي بيكتبه على الجروب السري بيطلع في التليفزيون المصري عندنا وبسربه، فغير الجروب وعمل جروب سري جديد، أنا بقى جبت التسريب من الجروب الجديد".

عبدالرحمن أبو زهرة: انتظرت عرض "الفارس والأميرة" منذ 17 عاما

أعرب الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن سعادته بعرض فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، وقال "أبو زهرة" في كلمته قبل عرض الفيلم، إنه منتظر عرض هذا الفيلم منذ 17 عاما، وتحديدا منذ وضع صوته على إحدى شخصيات الفيلم.

الأهلي يهزم سموحة في مستهل مشواره للحفاظ على لقب الدوري

فاز فريق النادي الأهلي على سموحة بهدف دون رد، سجله اللاعب رمضان صبحي، في الدقيقة 10 من اللقاء، الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة حصد الأهلي أول 3 نقاط في مشواره ضمن حملة الدفاع عن لقبه، فيما يظل سموحة دون رصيد.