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اليوم.. بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات مشروعى "JANNA" و"سكن مصر"

اليوم.. بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات مشروعى "JANNA" و"سكن مصر"

ترامب ورئيس كوريا الجنوبية: لن نلجأ إلى عمل عسكري ضد بيونج يانج

ترامب ورئيس كوريا الجنوبية: لن نلجأ إلى عمل عسكري ضد بيونج يانج

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ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

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