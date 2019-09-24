حرص الفنان شريف منير، على تقديم التهنئة للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك المُشاركين في الدورة الثالثة، والمُقامة حاليًا في مدنية الجونة.

وقال "منير" خلال حواره مع الإعلامية إنجي علي، إن الدورة الماضية كانت أقوى من الدورة الحالية من حيث الشكل وبعض العناصر الأخرى، لكن لازال للمهرجان مكانته ورونقه الخاص.

ولفت إلى مساحة مُشاركة الفيلم المصري في المهرجان: "فيلم مصري وحيد مُشارك، ولدي بعض الملاحظات عليه، الذي لا أستطيع الإفصاح عنها في الوقت الحالي".

وأشار إلى أنه يستعد لإحياء عددٍ من الحفلات الموسيقية، من خلال فرقته "نوستالجيا" خلال الفترة القليلة المُقبلة، فضلًا عن استعداده للمسلسل الجديد، الذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل.