يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأوضح الخبراء عبر الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 31

دمنهور 21 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 23 29

مطروح 18 30

السلوم 20 30

سيوة 17 35

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 21 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 21 34

نخل 14 32

نويبع 25 33

طابا 20 32

كاترين 15 31

الطور 24 31

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 35

المنيا 21 35

أسيوط 20 35

سوهاج 22 36

قنا 23 37

الأقصر 23 38

أسوان 25 39

أبو سمبل 26 39

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 29 34

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 24 42

الرياض 24 42

المنامة 30 37

أبو ظبي 30 41

الدوحة 28 38

الكويت 24 43

دمشق 14 31

بيروت 24 28

عمان 15 31

القدس 17 28

غزة 20 28

بغداد 22 40

مسقط 27 34

صنعاء 12 26

الخرطوم 26 40

طرابلس 23 30

تونس 20 30

الجزائر 16 26

الرباط 14 26

نواكشوط 26 33