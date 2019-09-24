دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمواجهة خطاب الكراهية في العالم، مضيفًا "حان الوقت لإنهاء الأزمة السورية".

وعن هجوم "أرامكو"، قال جوتيريش، خلال كلمته فى افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنقلها قناة "سكاي نيوز عربية"، إن "الهجوم على أرامكو أمر لا يمكن القبول به"، مؤكدا أنه يجب وقف تهديد الصواريخ البالستية.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف من المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.

وما يضاعف من أهمية الملف الأفريقي هذه المرة أيضا، أن أحد أهم البنود على جدول أعمال الدورة الحالية 74 للجمعية العامة موضوع "الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا" واستعراض التقدم المحرز في هذا المجال.