طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى بعدم التشكيك فى مؤسسات الدولة، قائلاً: «إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح أن يكون هناك شخص مش كويس مستمر فيها، لكن ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعى، بس اللى مش طبيعى إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه».

وأضاف «السيسى»، خلال كلمته بمؤتمر الشباب فى جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع» فى إشارة إلى الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، قائلاً: «اللى بينى وبينكم الثقة، مش إنى أكبر من المساءلة أو إنى مش عاوز أرد على كلام يتوجه لى، قالوا إنى بابنى قصور رئاسية، أنا بنيت وبابنى وهابنى، ومفيش حاجة باسمى، كله للدولة».

الرئيس: بعمل قصور رئاسية فى العاصمة الإدارية والدنيا كلها هتتفرج عليها.. "هى مصر شوية ولّا إيه؟"

وواصل: «العلاقة بينى وبين الناس مبنية على الثقة، لو حد حب يضربها دى حاجة خطيرة، بيقولوا إنى باعمل قصور جديدة، أنا باعمل قصور فى العاصمة الإدارية والدنيا كلها هتتفرج عليها، أُمال إيه، هى مصر شوية ولَّا إيه، انتو فاكرين مصر شوية».

وتابع: «باعمل مدينة فنون وثقافة هى الأكبر فى العالم، فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، القصور اللى موجودة فى مصر قديمة، هنقف عليها يعنى، مصر بلد كبيرة أوى، كبيرة بيكم، وتستحق إنها تتعامل على أنها كبيرة».

وطمأن الرئيس المصريين، فى معرض رده على الأكاذيب التى طالت جيش مصر العظيم، قائلاً: «ابنكم شريف وأمين ومخلص، أما جيشه فصلابته نابعة من شرفه». كما أكّد السيسى قوة الجيش المصرى وبسالته بقوله: «مصر لديها جيش هو الأقوى فى المنطقة دى»، متابعاً: «إحنا مخبّيين كل حاجة، والله مخبّيين كل حاجة، جيش مصر جيش وطنى شريف، صلب، وصلابته نابعة من شرفه، مش هتيجى شوية أخبار اللى توقفنا».

وأضاف: «إنّ حالة التشكيك بدأت منذ فترة طويلة، حتى قبل استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وتحديداً منذ 50 عاماً، معانا ناس جوانا بيشككوا فى كل شىء، بيقولوا الفن وهم، بقينا نميل إننا نجلد أنفسنا».

وعن بعض التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعى التى عرضت فى بداية الجلسة مثل «همّ دول اللى واكلين مصر»، تابع الرئيس: «التعليقات دى موجودة، بقى فيه إحساس بالتمييز، وده مش هينتهى إلا بالعدالة الحقيقية بيننا وبين بعضنا، بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين».

وأكد الرئيس أن مصر لم تكن مستعدة للتطور الكبير الذى حدث عام 2011، ومن ثم انطلق الحراك الشعبى، مضيفاً أن الشباب كان يريد مصلحة بلده، لكن ما حدث أثَّر على الدولة المصرية، وأنه «لم تكن تُبنى سدود على نهر النيل إلا فى عام 2011».

وتابع: «الكلام ده خطير والأخطر إننا نكرر الكلام ده تانى، ومفردات الأمن القومى المصرى كانت دائماً تحجب تحت دعاوى الأمن القومى، كان أحد المبادئ اللى اشتغلت عليها إنى مش هتعامل بالطريقة دى، لأن مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر اللى هتقابلها مصر لو سكتنا».

وردّ الرئيس على المشككين فى نزاهة الجيش المصرى وإنجازاته قائلاً: «اللى بينى وبينكم مش إنى أكبر من المساءلة، لكن الحقيقة أكبر مننا إحنا الاتنين، الحقيقة أكبر منّى أنا، وكل إنجاز بنعمله لازم يعقبه إجراء، يا عملية إرهابية حية أو حاجة بالشكل ده، كل مرة رجعنا من مشوار ربنا وفقنا فيه لازم يحصل كده». ووجه حديثه للشعب المصرى قائلاً: «خدوا بالكم من بلدكم مش منّى أنا، فالثابت والمستقر بلدنا، مستقبل ولادكم وشبابكم، ممكن الموضوعات دى تبقى مدبرة أو الظروف تجيبها عشان تفقدوا ثقتكم فى نفسكم».

ووصف الرئيس الأكاذيب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بوسيلة تحطيم إرادة الشعب المصرى، موضحاً: «كل حاجة اتقالت كان هدفها تحطيم إرادتكم وفقدانكم الأمل، وده خطر كبير».

وأوضح أنَّ الشائعات لن تنال لا من جيش مصر وأبطاله، ولا من ثقة الشعب فى بسالته وجسارته، مبيناً أن حديثه ليس رداً على أحد بل تأكيداً لمعانٍ وقيم أصيلة: «مش برد على حد، لكن بأكد معانى وقيم معروفة عنى من زمان، المفروض إن جيشك كده والقائد الأعلى كده، ولما تهزوا الثقة فى الراجل ده، ولما تتكلموا بالباطل هتخوّفونى ولَّا إيه؟!».

شائعات تأجيل حالة الوفاة لحين افتتاح قناة السويس "والله كذب وافتراء"

كما فنّد بعض الشائعات والادعاءات التى انتشرت مؤخراً، بينها مزاعم بأنّه أجّل إعلان حالة وفاة، لتزامنه مع افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015، قائلاً: «لما يتقال إن حالة الوفاة اتأجّلت لحين افتتاح القناة، بقى الراجل اللى يعمل كده فى أهل بيته نصدقه تانى؟!».

وأضاف: «الناس بتسأل الراجل ده عمل المدفن ده، آه صحيح، طيب على حساب مين؟ الكلام ده.. بقول الأجهزة قالت نبوس إيدك ما تقولوش.. لا والله لازم أريَّح كل مصرى، والله هذا كذب وافتراء».

وواصل الرئيس قائلاً: «لما رُحت الرئاسة قالوا لى تحب تتغدى إيه؟، قالوا لى كل اللى فى مؤسسة الرئاسة بيتغدوا على حساب البلد بالقانون، والله والله والله قلت لا أنا ولا غيرى، كل واحد على حسابه، وكل الهدايا اللى جات لى قد الأرقام دى 1000 مرة واتعمل بيها متحف اسمه مقتنيات الرئيس».

وتابع الرئيس قائلاً: «إنّ ما تم إنجازه خلال 5 سنوات ليس لشخص أو لحكومة ولكن لأمة».

وقال إن مصر بلد كبيرة بشعبها، وتستحق أن تُعامل على أنها كبيرة، مؤكداً أنَّه سيجرى افتتاح 14 مدينة جديدة العام المقبل.

وحول إنجازات القوات المسلحة، أكّد الرئيس أنَّ الجيش المصرى بنى مشروعات عملاقة، وأنَّ القوات المسلحة أنفقت 175 مليار جنيه فى إنشاء الطرق فقط.

وأضاف: «عملنا مشروعات بـ4 تريليونات جنيه، وجايين تشككوا فى ذمم الناس، وإحنا معانا الآلاف من المقاولين بيشتغلوا معانا وليهم مليارات الجنيهات، مشروعات لم تشهدها مصر فى تاريخها وكل العالم هيتفرج عليها».

وطلب «السيسى» من تامر الخشاب، المخرج التليفزيونى، خلال عرضه طرق «فبركة الشائعات» وآلية نشرها عبر منصات «السوشيال ميديا»، بعقد حلقة يومية لتوعية المواطنين بأهمية وخطورة «السوشيال ميديا» وما يُنشر عبرها من شائعات.

وتابع: «الكلام ده مش عشانى ولا عشان الحكومة، ده عشان الدولة، عشان تفضل مصر واقفة على حيلها»، مشدداً على أنَّ «محدش يقدر يعتدى على مصر بشكل مباشر».