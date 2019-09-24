تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له من الوزراء ومحافظ بنى سويف، مصنع "إيميسا دينيم" لصناعة الملابس الجاهزة، المتخصص في صناعة البنطلون "الجينز".

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتصل تكلفته الاستثمارية نحو 250 مليون جنيه، ويعمل به حوالي 650 عاملا، جميعهم من أبناء بني سويف، وبدأ الإنتاج الفعلي للمصنع في 2015، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 60 ألف قطعة في الشهر، ويقوم بتصدير منتجاته إلى دولتي ألمانيا والنمسا.

وخلال جولته بالمصنع، تحاور رئيس الوزراء مع الشباب العاملين بالمصنع، وعبر عن سعادته الكبيرة لكونهم من أبناء المحافظة، ويصنعون منتجا يرقى للتصدير إلى دول كبرى، ثم طلب منهم التقاط الصور معهم، قائلا:"اللى شفته النهارده حاجة تفرح".