قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحل السياسي في سوريا أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من ضياع الوقت والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها البلاد هناك منذ 8 أعوام.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في أعمال الدور الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنّ مصر ترحب بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، مطالبا بأن تبدأ عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب.

وتابع الرئيس: "بالمنطق ذاته أقول أنّ الأوان آن لوقفة حاسمة تنهي الأزمة الممتدة في اليمن، من خلال تنفيذ الحل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومي العربي، وتواجه التهديدات غير المسبوقة التي تعرضت لها منطقة الخليج العربي، سواء في صورة تهديدات للملاحة، أو عبر الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي، ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس بالفعل تجاه قضايا القارة الأفريقية والتي عبر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.