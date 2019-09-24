جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، من الأمم المتحدة، الدعوة لتنظيم انتخابات في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان.

وقال جونسون: لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك: "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات، جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".

واتخذ جونسون خطوة تعليق البرلمان فيما يسعى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بحلول نهاية الشهر المقبل، حتى بدون اتفاق، لكن المحكمة العليا أبطلت هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية ومن ثم يستعد البرلمان للانعقاد، غدا الأربعاء.

ودعا كوربن، جونسون إلى الاستقالة أثر حكم المحكمة الذي صدر في حين يشارك رئيس الوزراء البريطاني في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.