صرح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن فرق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة" بالمحافظة أجرت المسح الطبي لـ 904 طالب بالفرقة الأولى بجامعة الزقازيق، اليوم، وذلك بعد بلوغهم سن 18 عاما، وإدراج أسمائهم على السيستم الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين.

وأضاف "مسعود" أنه بلغ إجمالي الفحص 24 ألف و923 طالب جامعي حتى الآن من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة، ومستشفى الطلبة، وكلية الطب البيطري، وجرى تحويل 33 حالة لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي (PCR) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلبة المستهدفين بالمحافظة 34 ألف و800 طالبا، حيث تستمر الحملة بالجامعة حتى 17 أكتوبر المقبل.

الجدير بالذكر أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت بمحافظة الشرقية في مطلع مارس الماضي، لمدة شهرين، ونظرا للإقبال المتزايد وجهت وزارة الصحة والسكان باستمرار الفحص، والذي بلغ 3 ملايين و776 ألف و480 مواطنا في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مرورا بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.