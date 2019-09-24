أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه فخور بكل ما شاهده خلال جولته في محافظة بني سويف اليوم، حيث إن كل المشروعات تصدر للدول العالمية مثل كل الماركات العالمية المميزة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لمحافظة بني سويف، أن الدولة حريصة على انطلاق القطاع الخاص في الاستثمارات في مصر ونعمل جاهدين على تذليل كل التحديات التي تعرقل نشاط هؤلاء المستثمرين وقد استطاعت الحكومة تيسير كل الإجراءات على المستثمرين وتوفير فرص عمل تجاوزت الـ4 ملايين فرصة عمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية نجحت في كل الخطوات والإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما جعلنا قادرين على تحقيق نمو بنسبة 5.6%، فضلا عن انخفاض التضخم إلى 6.5%، ما يعني قدرة الدولة على إتاحة كل السلع الغذائية والأساسية، فضلا عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.5% وهو معدل لم نسمعه منذ 20 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل المشروعات التي أتاحتها الدولة تمهد الطريق القطاع الخاص للانطلاق، بالإضافة إلى طرح 5 شركات مصرية بالبورصة المصرية تطرح فيها نسبة من حصة الدولة لتشجيع الاستثمار في أصول الدولة المتاحة.

ولفت إلى أن زيارة اليوم لمحافظة بني سويف تفقد فيها عدة مشروعات خدمية للمواطنين ومنها مدرسة التعليم الفني لتخرج عمالة فنية مدربة لتعمل في القطاعات الإنتاجية المختلفة مشددا على ضرورة تغيير وجه نظرنا نحو التعليم الفنى ومن هنا بدأت الدولة في إنشاء الجامعة التكنولوجية الجديدة ببني سويف حيث تتضمن تخصصات مختلفة يحتاجها سوق العمل .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستنشئ جامعة تكنولوجية بكل محافظة وتم توجيه وزير التعليم العالي لذلك لأن هذا النوع من التعليم يعد من التخصصات المطلوبة في السوق المصرية وهذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه رئيس الوزراء بأن من ضمن المشروعات التى تفقدها خلال زيارة اليوم محطة الصرف ذات المعالجة الثلاثية والتى يمكن أن تستغل المياة الواردة منها في الزراعة والري، مؤكدا أن بانتهاء عام 2020 سيكون هناك 57 محطة من هذا النوع وهذا بالاتفاق مع وزارة الإسكان، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومحورالنيل "عدلى منصور" والذي من المقرر أن يفتتح قريبا بتكلفة مليار ومليون جنيه، فضلا عن 7 محاور تنموية يتم تنفيذها العام الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أنه استمع لمطالب نواب محافظة بني سويف فيما يخدم المواطن بالمحافظة في القطاع الصحي للمستشفى العام بالمحافظة، موضحا أن هناك تحديات كبيرة ولكن حجم الإنجاز الواقع على الأرض كبير أيضا مقدرين حق المواطنين في الارتقاء أكثر بمستوى كل الخدمات الطبية وأيضا قطاع شبكات الطرق والتي سيتم رفع كفاءة كل الطرق التى تربط بين القرى خلال 3 سنوات كحد أقصى والتعليم وغيرها من قطاعات المشروعات الخدمية المختلفة.