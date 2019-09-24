قال المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن شهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حق الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بـ"الزعيم"، نوع من أنواع التعبير عن سعادة الولايات المتحدة الأمريكية من عودة العلاقات المصرية الأمريكية على أكمل وجه، موضحًا أن الرئيس السيسي يُعد الرجل القوي الذي استطاع أن يخضع حتى أمريكا لقانون التوازنات السياسية الصحيحة.

وأضاف "نوح"، خلال حواره في برنامج "راي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوطد علاقات مصر مع كافة دول العالم، حيث من المقرر أن يزور روسيا قريبا، كما أن الرئيس السيسي استطاع إيجاد قوة عربية حقيقية بعيدًا عن ضعف دور الجامعة العربية، وبعيدًا عن ضعف بعض الدول العربية بسبب الصراعات داخلها.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن القوة العربية التي أوجدها الرئيس السيسي ستساهم بقوة في حل مسألة أثيوبيا وسد النهضة، مضيفًا: "بقدر قوة مصر بقدر ما تُحل المشاكل".