أعلنت هيئة الانتخابات الكندية، اليوم، أن نحو 97% من المواطنين الكنديين تم تسجيلهم للتصويت في الانتخابات حتى الآن، داعية الشباب بين سن 18 و34 عاما للتسجيل في الانتخابات الفيدرالية يوم 21 أكتوبر المقبل.

وأشارت هيئة الانتخابات إلى أنه رغم النسبة الكبيرة بين الكنديين المسجلين في الانتخابات، يوجد ما يقرب من 70% فقط من الفئة العمرية 18-34 سنة المسجلون للتصويت.

ويمكن لأولئك الذين لم يتم تسجيلهم بعد أن يفعلوا ذلك في يوم الانتخابات في صناديق الاقتراع، وقالت الهيئة، للناخب الكندي "لكن إذا كنت مسجلا قبل الانتخابات، فستتلقى بطاقة معلومات للناخبين في البريد بحلول الثالث من أكتوبر".

وتتيح البطاقة للأشخاص معرفة مكان وزمان التصويت، ودعت الهيئة، الكنديين، للتسجيل عبر الإنترنت قبل يوم 15 أكتوبر المقبل.