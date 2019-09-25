هاجم سعيد عكاشة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أمير قطر تميم بن حمد، واصفًا كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "البجاحة" و"الفُجر".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، أنه ادعى رغبة إدارة بلاده في إصلاح الأوضاع في دولتي سوريا وليبيا، مشيرًا إلى أنه المتسبب في تدهور الأوضاع هناك، لافتًا إلى أن استخدام الإسلام السياسي يجعل الشخص يستخدم النقيض وضده من أجل بلوغ الأهداف.

وتابع: "اعتمد على الكذب وتخويف الناس وإيهامهم بأن رفض الجماعات الإسلامية هو رفض للإسلام في حد ذاته، ومن ثم يستطيع تبرير الشيء ونقيضه دون أن يحاسبه أحد".

وأشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية لم تعترف بالأكاذيب التي بثتها، لكنها اكتفت بخبر صريح تعتذر فيه عن تزوير الفيديوهات والصور الخاصة بالأوضاع في مصر.