تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسري رجب بالتنسيق مع إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب 161 طائرة تجسس لاسلكية محظور استيرادها داخل حاوية إكسسوار تليفون محمول بجمارك بورسعيد.

وذلك بناءا على مذكرة المعلومات المقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد ومذكرة المعلومات المقدمة من إدارة مباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء بورسعيد بإعتزام شركة للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم EGHA9090815 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 5867 لسنة 2019 لوجيستى بورسعيد ومخزنة بساحة الخليج ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 732 كرتونة إكسسوار محمول.

وتم تشكيل لجنة الكشف بساحة الخليج للكشف والمعاينة من محمد السرجاني، مدير إدارة الحركة، وصلاح فرغلي، مدير الحركة، وأحمد الدياسطي، مأمور الحركة.

وبمعاينة الحاوية تبين وجود 161 طائرة تعمل بالريموت كنترول ( لاسلكية) وبها إمكانية إضافة كاميرا فيديو وكارت ميموري تستخدم فى أغراض التجسس.

وذلك بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017، بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

وقرر يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة وإخطار المخابرات الحربية وتم تسليم المشمول المخالف المخابرات الحربية يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.