كشف الجيش الفنزويلي عن دخول طائرات استطلاع أمريكية أجواء فنزويلا من جديد مساء أمس، إذ دخلت طائرات الاستطلاع الأمريكية المنطقة الجوية التي تشرف عليها فنزويلا، وانتهكت الأمن الجوي والمعاهدات الدولية، مؤكدا أنّ أمريكا مصرة على إهانة بلاده بشكل مكشوف، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن بيان للجيش الفنزويلي.

وكانت القوات المسلحة الفنزويلية رصدت في 19 يوليو الحالي، طائرة أمريكية كانت في طريقها من شمال غرب البحر الكاريبي إلى مدينة مايكيتيا بالقرب من كاراكاس في فنزويلا، وفشلت محاولات الجيش الفنزويلي للاتصال بالطائرة، ورافقت طائراته الطائرة الأمريكية حتى خروجها من المنطقة.