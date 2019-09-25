تشارك المطربة اللبنانية رولا سعد في أوبريت "لسه الأمل موجود" والذي يضم عددا من مطربي الدول العربية.

وقالت رولا لـ"الوطن": "سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الأوبريت الغنائي والذي يحمل رساله عظيمة لجميع الدول العربية التي تعاني من الاٍرهاب والحرب ونعمل حاليا علي الأوبريت لعرضه ديسمبر المقبل".

وأضافت: "أستعد حاليا للإعداد لأغنية جديدة بعد أغنية (دكان شلاطة) التي قدمتها باللهجة المصرية القريبة لقلبي وقد جسدت في الكليب دور فتاة شعبية لأنني أحب هذا الاستايل جدا، كما أنني اخترت أن يكون ديكور الحارة الشعبية بالألوان المبهجة التي ظهر عليها الكليب"