أديب يعرض تسريبا جديدا لـ"هاني صبري": جات لي عروض للانضمام للإخوان

عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريبا صوتيا جديد للقيادي الإخواني الهارب هاني صبري، حيث ذكر أديب أن الرسالة كانت طويلة ولكن جرى اختصارها، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، وتضمن التسريب، أن هاني صبري يزعم بأنه يتلقى تهديدات من بعض الضباط، وأن أديب استطاع أن يحصل على التسريبات الصوتية له من خلال من وصفهم بـ"أمنجية" داخل جروبات الإخوان.

وقال "صبري"، في التسريب الذي عرضه "أديب": "عمرو أديب بيقول إني مستني الفلوس والدولارات، أنا بقسم بالله أني بدفع من جيبي الخاص، رغم أني بمر بحالة تعثر مادي، وعايش حاليا في أحسن بلد، والبلد التي يعيش فيها الآن يفديها بروحه ودمه ويتمنى أن تصبح مصر مثلها، فيه بنات بتشتغل معانا بـ 100 راجل".

وتابع صبري: "إمكانياتنا بسيطة جدًا، ولو معايا فلوس كنت مولت الناس وجبت كاميرات عشان أرصد الأشياء السلبية في المجتمع المصري، بس اقسم بالله فيه ناس معانا مش معاها حق التليفون، ولو إنت واثق يا عمرو في كلامك دخلني معاك مداخلة على الهواء".

ورد الإعلامي عمرو أديب، على هاني صبري، بشكل ساخر، حيث قال: "بص يا هاني دماغك عاجباني، بيقولي أنا بدفع من جيبي، اللي من جيبك ده جاي منين يا هاني؟ ولا حد يقدر يقول، طب انت بتشتغل إيه يا هاني؟".

وتابع أديب: "هاني اعترف إن فيه بنات شغالة معاه عشان تنضرب أو تتمسك من حتة كده ولا كده ويقول بعدها الفتيات الشريفات ويعمل ضجة، هو بيصدر البنات أما الرجالة لا"، موضحًا أنه عُرض عليه الانضمام لهم خلال الفترة الأخيرة.

وواصل ساخرا: "ده مش طموحي، الحاجات البسيطة دي مش بتاعتي، أنا عاوز الزغلول الكبير بقى زي الفنان اللي عندكم، أنا مش صغير، أنا 25 سنة في الإعلام، أنضم لمين يا هاني، أنا عاوز أعمل الزغلول الكبير ويجيلي الراجل الكبير بقى وكده".