قال الإعلامي عمرو أديب، إن عناصر الإخوان الإرهابية روجوا تصريحات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يُسافر إلى نيويورك لعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي حالة سفره لن يصل، وفي حالة وصوله لن يقابله أحد، وفي حالة مقابلة البعض له فلن يقابله قادة العالم الكبار، مضيفًا: "عمالين يهروا في أي حاجة وخلاص".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه لم يكن هناك قائد عظيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا وقابل الرئيس السيسي سواء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو رئيس وزراء باكستان، أو مسؤولين من إسبانيا والمجر وبلجيكا، كما أن اللقاءات ما زالت ممتدة.

وتابع: "كمية اللقاءات بتاعة السيسي في أمريكا الزيارة دي أكتر من أي وقت تاني، ده رقم قياسي كبير جدًا، محدش بيجبر الناس دي إنهم يقعدوا مع الرئيس السيسي، وبعدين دول مش بيقعدوا مع عبدالفتاح السيسي بس دول بيقعدوا مع مصر"، موضحًا أن مصر دولة مهمة ومواقفها مهمة للغاية في أحداث كثيرة.

وأوضح "أديب" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس السيسي، وبينهما كيمياء واضحة للغاية، حيث عرض صورًا للرئيس السيسي أثناء ترحاب الرئيس الفرنسي به وتبادلهما الاحتضان، قائلًا: "اللقاءات دي والصور دي جايبة بواسير لناس كتير أوي، وخاصة الناس اللي بتقول محدش هيقابل السيسي".

وتابع: "المستشارة الألمانية ميركل تحترم الرئيس السيسي أشد احترام".