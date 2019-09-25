حلم أصغر غواص مصري يتحقق بـ"الجونة".. حضر المهرجان واتصور مع الفنانين

"ياسين يغزو الجونة" شعار رفعه الصغير، يُعَنوْن به صور كان التقطها في زيارة قام بها الأحد الماضي، يقف فيها مع نجوم مهرجان الجونة في المطاعم والمتنزهات التي ظل طوال اليوم يتنقل بينها، ليقابل أكبر عدد منهم، ليعبر الصغير عن شغفه بالمكان الذي يحبه، ورغبته في أن تمنح له فرصة الدخول إلى مقر المهرجان.

ياسين محمد، 10 سنوات، الذي حصل مؤخرا على شهادة غواص بحر مفتوح يافع JOWD من منظمة "بادي"، والتي لا تمنح رخصها لأطفال أقل من 10 سنوات، ليصبح بذلك أصغر غواص مرخص في مصر، قال لـ"الوطن": "بحب التمثيل والفنانين وكان نفسي أروح مهرجان الجونة وبابا خلاني روحت يوم الأحد واتصورت مع فنانين كتير في الجونة نفسها.. بروح الجونة كتير لكن مش جوة المهرجان".

صور جمعت غواص الغردقة الصغير بنجيب ساويرس وحسن الرداد وبشرى وغيرهم، قام بنشرها يوم الإثنين صباحا على أحد مجموعات فيسبوك المهتمة بتجارب السفر، مدونا "روحت الجونة وواثق إني أشوف كل اللي بحبهم"، متمنيا أن يذهب مرة أخرى، وقد كان أن تم دعوته بعد نشر منشوره ذاك لحضور عرض خاص "بعد البوست بـ3 ساعات المهرجان اتصلوا بينا وقالوا لي تعالى اتفرج على فيلم مع النجوم".

مع نجوم الرياضة والفن، الشباب منهم والفنانين القديرين، حضر ياسين العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة "الأميرة والفارس"، حيث حضر معه العرض الخاص حسام غالي وعبد الرحمن أبو زهرة ومدحت صالح "فرصة حلوة علشان شوفت النجوم اللي بحبهم ودخلت المهرجان زي ما كان نفسي ومشيت على الريد كاربت كمان"، متابعا "أول مرة أعرف إن بشرى وحسن الرداد من ألطف الفنانين.. هزروا معايا كتير".

"كان نفسه يدخل المهرجان وقولت له مفيش دخول للأطفال لكن إدارة المهرجان كلموه لما شافوا البوست وكانت لافتة حلوة جدا منهم"، وذلك بحسب محمد سامي، والد أصغر غواص مرخص، مضيفا، أنه بسبب حب ياسين للتمثيل قام بتسجيله في ورشة تمثيل تبدأ بالغردقة، حيث يقيم، مطلع الشهر القادم "بحب أدعمه وأوفر كل الإمكانيات اللي أقدر عليها علشان بعمل اللي بيحبه طالما حاجة حلوة".

غير الغوص في أعماق البحار والتمثيل، للغواص الصغير هوايات أخرى، كإعداد الوجبات، حتى أن زائري مطعم والده بالغردقة دائما ما يثنون على ما يعده ليدخل ضمن قائمة المطعم مثل آخر اختراع له "حمام بانيه" والذي لاقى الاستحسان.